Кемеровские дошкольники сделали миллион шагов в защиту чистого воздуха

Кемеровские дошкольники шагают в поддержку экологической акции «Выбираю Чистый воздух». Фото: Евгения ГУСЕВА

Кемеровские дошкольники шагают в поддержку экологической акции «Выбираю Чистый воздух».

Их поддержали воспитатели и родители. Общими усилиями за неделю набралось более миллиона шагов.

Напомним, что впервые акция состоялась в прошлом году для жителей городов - участников федерального проекта «Чистый воздух», по ее итогам Новокузнецк вошел в тройку лидеров. В мае нынешнего года на Невском экологическом конгрессе будет дан старт новой такой акции. А Кемерово станет участником проекта с сентября нынешнего года.

Но кемеровские дошколята ждать не стали и решили поддержать акцию уже в апреле. На одну неделю 16 воспитанников МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №191» приняли решение отказаться от общественного и личного транспорта, выбрав альтернативный способ передвижения - ходьбу. Педагоги учреждения и родители дошколят поддержали инициативу и присоединились к акции. За первые семь дней ими было пройдено 1 051 316 шагов, а в общей сложности - 687 километров. При этом, как подсчитали взрослые участники, снизились на 105 килограммов вредные выбросы в воздух.

Альтернативный способ передвижения всем понравился, и продолжать ходить в поддержку акции решено и дальше.