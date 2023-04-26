В Кузбассе проходят мероприятия, посвященные 37-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня, 26 апреля, в Кузбассе проходят митинги, возложение цветов, торжественные встречи, посвященные Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В Кемерове митинг состоялся возле скульптурной композиции «Ради жизни на Земле». В нем приняли участие ликвидаторы радиационных аварий, представители областной общественной организации Союз «Чернобыль», администрации города. Они возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. Напомним, что сегодня в Кемерове проживают 177 ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

В Ленинске-Кузнецком городская акция памяти прошла у памятника участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, в Прокопьевске - в Парке Победы возле памятника «Чернобыльцам», в Мысках - у памятного камня «Жертвам техногенных аварий и катастроф». В мероприятиях принимали участие члены общественных организаций, представители администрации, депутаты, кадеты.

Также по всему Кузбассу для школьников проходят тематические классные часы, конкурсы рисунков, уроки мужества и часы истории.