Сергей Цивилев: Кузбасс вновь признан самым спортивным регионом страны

Фото: пресс-служба АПК.

Кузбасс одержал победу сразу в нескольких номинациях престижной всероссийской премии Sport Facilities – 2022-2023. Об этом сообщила пресс-служба АПК.

Так, Кемеровская область была признана «Лучшим спортивным регионом». Наградами также были отмечены два кемеровских спортивных сооружения: ледовый дворец «Кузбасс» («Лучший ледовый дворец») и спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» («Открытие года»). II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» в Кузбассе стали победителем в номинации «Событие года». Кроме того, серебряным призером стал Региональный центр спортивных сооружений в номинации «Лучшая дирекция спортивных сооружений России».

- Созданная в регионе за последние несколько лет мощная спортивная база стала центром проведения престижных соревнований по многим видам спорта всероссийского и мирового уровня. Кузбасс громко заявил о себе как о регионе спортивных достижений. В новых спортивных сооружениях, которые открываются по всему региону, мы создали условия как для тренировок профессионалов самого высокого уровня, так и для массовых занятий детей и семейного активного отдыха, – отметил губернатор Сергей Цивилев.

По его мнению, победа в престижной всероссийской премии является лучшим подтверждением этому.

В пресс-службе АПК отметили, что сейчас в регионе спортом и физкультурой занимаются более половины населения. С 2018 года построены, реконструированы, отремонтированы свыше 600 больших и малых объектов спорта.

Напомним, что Кузбасс по итогам 2021 году также признавался самым спортивным регионом России - он получил Национальную спортивную премию в номинации «Регион России: за вклад в развитие спорта: лучший субъект РФ».