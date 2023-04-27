В СГК Кузбасса рассказали о сроках окончания отопительного сезона

Фото: архив "КП"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кемерове отопительный сезон ориентировочно завершится 15 мая. Об этом сообщил директор Кемеровской теплосетевой компании СГК Сергей Мифтахов в ходе прямого эфира 27 апреля.
- Основная дата, которая обозначена, - это 15 мая. Но, если мы обращаемся к нормативным документам, то отопительный сезон должен закончиться при достижении среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов на протяжении пяти дней, - пояснил Сергей Мифтахов.
По его словам, в этом году весна в Кузбассе затянулась, поэтому точную дату окончания отопительного сезона спрогнозировать сложно.
Он также напомнил, что решение об отключении отопления в домах принимают городские власти.