Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 апреля 2023 6:22

В СГК Кузбасса рассказали о сроках окончания отопительного сезона

Специалисты ориентируются на 15 мая
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кемерове отопительный сезон ориентировочно завершится 15 мая. Об этом сообщил директор Кемеровской теплосетевой компании СГК Сергей Мифтахов в ходе прямого эфира 27 апреля.

- Основная дата, которая обозначена, - это 15 мая. Но, если мы обращаемся к нормативным документам, то отопительный сезон должен закончиться при достижении среднесуточной температуры воздуха выше +8 градусов на протяжении пяти дней, - пояснил Сергей Мифтахов.

По его словам, в этом году весна в Кузбассе затянулась, поэтому точную дату окончания отопительного сезона спрогнозировать сложно.

Он также напомнил, что решение об отключении отопления в домах принимают городские власти.