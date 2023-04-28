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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 9:08

В Кузбассе школьник сбежал из дома, чтобы покататься на самокате

Его разыскали полицейские
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Прокопьевске школьник сбежал из дома, чтобы покататься на самокате. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сегодня утром в отдел полиции «Тырган» обратилась 44-летняя женщина. Она сообщила, что ее 11-летний сын вчера не вернулся из школы. Мальчика не было дома более суток.

В городе были организованы поисковые мероприятия, в которых приняли участие инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД, а также следственно-оперативная группа.

В итоге пропавшего школьника нашли на спортивной площадке. Оказалось, что он ночевал у друга, а утром отправился кататься на самокате. Противоправных действий в отношении мальчика не совершалось.

Инспекторы ПДН провели с ребенком профилактическую беседу, а на его мать составили административный протокол о неисполнение родительских обязанностей.