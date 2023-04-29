В Кемерове из-за женщины произошел конфликт со стрельбой

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Кемерове возбуждено уголовное дело после ночного конфликта со стрельбой, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел 26 апреля около 23:00 в одном из домов по проспекту Химиков. Несколько мужчин громко ссорились во дворе, прозвучало несколько «хлопков». После этого местные жители вызвали сотрудников полиции.

В ходе проверки сигнала сотрудники уголовного розыска установили всех участников потасовки и ее причину. Как оказалось, конфликт произошел из-за женщины. Ее бывший парень вместе с двумя друзьями приехал для разговора к дому нынешнего гражданского мужа. В ходе ссоры один из мужчин, к которому приехали трое оппонентов, выстрелил из травматического пистолета. В результате все четверо, включая самого владельца оружия, получили травмы и были госпитализированы.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Будут проведены судебные медицинские и баллистическая экспертизы.