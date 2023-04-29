Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 апреля 2023 11:26

Заместители председателя правительства Кузбасса проведут личные приемы

Опубликован график со 2 по 5 мая 2023 года
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На следующей неделе в администрации правительства Кузбасса пройдут три личных приема. График опубликовала пресс-служба администрации правительства.

Так, во вторник, 2 мая, состоится личный прием заместителя председателя правительства– министра промышленности и торговли Леонида Старосвета. Начало в 14:00.

В среду, 3 мая, встречу с населением проведет заместитель председателя правительства (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Денис Ильин. Начало также в 14:00.

В четверг, 4 мая, личный прием будет у заместителя председателя правительства (по вопросам культуры, спорта и туризма) Сергея Алексеева. Начало также в 14:00.

По вопросу записи необходимо обратиться в приемную граждан администрации правительства Кузбасса по телефонам: 8(3842) 58-37-81, 58-37-36 с 08:30 до 17:30.