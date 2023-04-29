Заместители председателя правительства Кузбасса проведут личные приемы

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

На следующей неделе в администрации правительства Кузбасса пройдут три личных приема. График опубликовала пресс-служба администрации правительства.

Так, во вторник, 2 мая, состоится личный прием заместителя председателя правительства– министра промышленности и торговли Леонида Старосвета. Начало в 14:00.

В среду, 3 мая, встречу с населением проведет заместитель председателя правительства (по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий) Денис Ильин. Начало также в 14:00.

В четверг, 4 мая, личный прием будет у заместителя председателя правительства (по вопросам культуры, спорта и туризма) Сергея Алексеева. Начало также в 14:00.

По вопросу записи необходимо обратиться в приемную граждан администрации правительства Кузбасса по телефонам: 8(3842) 58-37-81, 58-37-36 с 08:30 до 17:30.