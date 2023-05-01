Кузбассовцы подарили служебных собак саперам из Юрги

Собака по кличке Черныша осваивает поиск мин. Фото: Личный архив

О том, что саперам Юргинской бригады нужны обученные собаки, сообщил беловским волонтерам инструктор инженерно-саперной роты с позывным «Хасан» - боец еще с опытом афганской войны.

Это по-хорошему озадачило неравнодушных людей. Вскоре откликнулась заводчица по имени Марина. Она согласилась безвозмездно передать нашим воинам двух овчарок, которых назвали Яра и Черныша.

Вскоре Яра и Черныша приступили к подготовке на полигоне. Питомцы у саперов понятливые, обучаются поиску взрывчатых веществ успешно. А для того, чтобы их кормить, волонтеры группы «Все для фронта! Все для Победы!» при беловской школе №11 закупили несколько 10-килограммовых мешков сухого корма. Их отправят в Юргу при первой же оказии.