1 маября или 90 февраля: кузбассовцы делятся фотографиями майского снега

В Кузбассе на Первомай испортилась погода: за месяц до начала лета во многих местах региона полетели снежные мухи. А в некоторых территориях выпавший снег и вовсе накрыл землю одно-двухсантиметровым слоем.

Кузбассовцы стали выкладывать в соцсети фото майской непогоды, рисуя на свежевыпавшем снегу дату - 1 мая. В комментариях к снимкам пользователи активно шутят.

- Сегодня 90 февраля, - пишут одни.

- Всех с 1 маября, - пишут другие.

- В Сибири две зимы: одна белая, другая зеленая, - вспоминают известный анекдот третьи.

В Кемеровском гидрометцентре отметили, что установившаяся в Кузбассе прохладная погода сохранится до 4 мая, а затем регион ждет повышение температуры со всеми полагающимися весенними процессами природы.