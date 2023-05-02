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НовостиОбщество2 мая 2023 1:46

Кузбассовцам напомнили о короткой рабочей неделе

Будет всего четыре рабочих дня
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

На этой неделе будет всего четыре рабочих дня: со 2 по 5 мая. Об этом напомнил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

- Месяц начался с выходных с 29 апреля по 1 мая. Благодаря этому на первой неделе будет всего 4 рабочих дня: со 2 по 5 мая. С 6 по 9 мая — выходные, а затем снова короткая рабочая неделя — с 10 по 12 мая, - написал он.

Глава города отметил, что сейчас идут последние приготовления ко Дню Победы. н призвал каждого горожанина посетить могилы ушедших ветеранов, а также проповедовать живых родных и близких, кто прошел через годы войны.