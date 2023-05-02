Кузбассовца приговорили к пожизненному сроку за жестокое убийство бывшей возлюбленной и ее сына

Фото: архив "КП" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кузбассе жителя Прокопьевского района приговорили к пожизненному заключению за убийство бывшей гражданской упруги и ее восьмилетнего сына. Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Трагедия произошла в июне 2021 года. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, пришел в дом к своей бывшей возлюбленной и жестоко расправился с ней и ее восьмилетнем сыном. Женщине он нанес не менее 45 ударов ножом в грудную клетку, живот и туловище, мальчику - не менее 20 ударов. От полученных ранений пострадавшие умерли на месте. В доме также находилась мать молодой женщины, ее убийца ударил ножом как минимум пять раз, после чего ей удалось выбежать и попросить помощи у соседей.

Мужчина вину в совершении преступления не признал.

Присяжные заседатели вынесли единогласное решение о виновности подсудимого. Суд назначил жителю Прокопьевского района наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу.