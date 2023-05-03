В Кемерове перекрыли движение по улице Леонова из-за реконструкции тепловых сетей

Фото: СГК Кузбасса.

В Кемерове на месяц перекрыли сквозное движение по улице Леонова в связи с реконструкциейи тепловых сетей. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Работы ведутся в районе дома №9. Предполагается, что проезд будет закрыт до 4 июня.

Из-за перекрытия дороги водителям нужно будет объезжать участок через улицу Инициативную или улицу Рекордную.

Также, по данным мэрии, временно изменятся маршруты движения автобусов.

Фото: администрация г. Кемерово.

Так, автобусы №№ 40, 52, 53, 56, 154, 155, 158, 161у поедут по следующему маршруту: п.о. «Прогресс», ул. 40 лет Октября, ул. Рекордная, ул. Александрова, ул. Инициативная в обоих направлениях,

Автобус № 64: ул. Инициативная, ул. 40 лет Октября, ул. Рекордная, ул. Александрова, ул. Инициативная,

Автобусы №№ 155A, 158A, 162 в направлении садовых товариществ без изменения: ДК Кировского, ул. 40 лет Октября, ул. Инициативная и далее по маршрутам, в обратном направлении: ул. Инициативная, ул. Александрова, ул. Рекордная, ул. 40 лет Октября, ДК Кировского.