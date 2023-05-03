Жительница Кузбасса, пытаясь спасти «иностранного врача», отдала мошенникам около миллиона рублей

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

59-летняя жительница Прокопьевска стала жертвой аферистов и потеряла почти миллион рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Летом прошлого года прокопчанка познакомилась в соцсетях с мужчиной. Он сообщил, что является жителем другой страны, а работает врачом. Примерно через месяц мужчина перестал выходить на связь. Затем с нашей землячкой связалась якобы родственница «медика», сказала, что он попал в ДТП и попросила денег на его лечение. Сердобольная прокопчанка, поверив незнакомке, на протяжении семи месяцев переводила деньги для иностранного врача. Женщина оформила девять кредитов и микрозаймов на сумму более 800 000 рублей, а также одолжила у знакомых более 120 000 рублей. Когда деньги у жительницы Кузбасса закончились, псевдородственница перестала выходить на связь. Прокопчанка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовно дело.