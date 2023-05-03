В кузбасские больницы поступили 23 новых автомобиля

Фото: пресс-служба АПК.

В больницы Кузбасса поступили 23 новых автомобиля «Лада Гранта» и УАЗ «Патриот», которые будут работать в отдаленных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

Машины пополнили автопарк медучреждений, расположенных в сельских территориях или городах, где проживает менее 50 тысяч человек. Так, по три автомобиля получили Кемеровская городская клиническая больница № 4 (Яшкинский филиал), Кемеровская клиническая районная больница им. Б.В. Батиевского, Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 им. Г.П. Курбатова. На две новые машины пополнились автопарки Краснобродской городской и Тисульской районной больниц. По одной машине отправились в Гурьевскую, Ижморскую, Ленинск-Кузнецкую, Тяжинскую, Чебулинскую районные и Юргинскую, Осинниковскую, Мариинскую, Мысковскую городские больницы, а также в Кузбасский клинический госпиталь для ветеранов войн (Топкинский филиал).

Машины были закуплены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». На их приобретение из федерального и областного бюджетов было выделено 21,46 млн рублей.

- Теперь врачи сельских больниц смогут оперативно выезжать на вызовы и своевременно оказывать помощь и давать консультации пациентам в отдаленных деревнях и поселках северной и южной агломераций Кузбасса. Новый транспорт – это не только скорость прибытия, но и безопасность и комфорт самих бригад сельских медиков, которые трудятся в сложных условиях, – сказал губернатор Сергей Цивилев, подчеркнув, что за последние пять лет по разным программам удалось закупить для больниц Кузбасса 363 автомобиля, еще 24 машины пополнят автопарки в этом году.