MТС улучшила мобильную связь в дачных массивах Междуреченска

Фото: пресс-служба МТС

Цифровая экосистема МТС развернула новое покрытие сети 4G в дачном пригороде Междуреченска. Доступ к мобильному интернету на высокой скорости получили более пятнадцати садоводческих обществ, а также поселки Майзас и Камешек.

В преддверии дачного сезона покрытие 4G МТС появилось в СНТ в направлении поселка Чульжан: «Мечта», «Березка», «Журавушка», «Яблонька», «Красная ягода» и других. Также быстрым мобильным интернетом МТС могут пользоваться жители и дачники расположенных выше по Томи поселков Майзас, Камешек и находящихся рядом садовых товариществ «Притомье», «Ташелга-2», «Ручеек-1» и так далее. В этом же районе находится популярная у междуреченцев база отдыха «Озерки», гости которой также получили доступ к высокоскоростными мобильному интернету МТС.

Местные жители, садоводы и отдыхающие могут общаться с близкими в мессенджерах и соцсетях, находить полезную информацию, загружать тяжелые фото и видео, смотреть фильмы в хорошем качестве и пользоваться всеми сервисами цифровой экосистемы МТС.

- В апреле мы провели модернизацию сети 4G в городской черте Междуреченска, за счет чего скорость мобильного интернета выросла на треть. Вместе с тем продолжаем развивать связь в загородном направлении, где многие междуреченцы имеют дачи. Одновременно мы расширяем зону действия сети для пассажиров проходящих в этом районе электропоездов, следующих до стартовой точки маршрутов к Поднебесным Зубьям, станции Лужба, и в соседнюю Хакасию, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.