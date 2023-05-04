Власти рассказали, как продвигается ремонт в кемеровской поликлинике №5

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев проверил, как идет ремонт в кемеровской поликлинике №5. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

В медицинском учреждении капитальный ремонт проводится впервые за 40 лет эксплуатации здания. Сейчас поликлинику приводят в соответствие всем требованиям организации врачебной помощи. Работы ведутся в несколько этапов. Первый этап уже завершен - обновлен корпус травматологии. На 90% выполнены работы второго этапа – заменены все окна, система отопления, сделана стяжка пола, капитально отремонтирована кровля, обновлен фасад, завершаются отделочные работы и монтаж инженерных систем. Параллельно строители приступили к третьему этапу – работам в подвале и на пятом этаже.

- Работы в самой большой поликлинике региона ведем поэтапно, чтобы не прерывать прием пациентов. Это несколько продлило сроки, но здоровье и комфорт людей – в приоритете, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

К поликлинике №5 прикреплены более 94 тысяч кемеровчан. Все они, несмотря на проводимую масштабную реновацию, получают медпомощь в полном объеме. По словам главы региона, сейчас важно в срок и без потери качества выполнить третий, финальный этап капремонта.

Напомним, что работы ведутся по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения.