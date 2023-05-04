РСХБ: сумма выданных кредитов по сельской ипотеке превысила 10 млрд рублей

Фото: пресс-служба РСХБ

Спрос на сельскую ипотеку в России в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» растет: с начала 2023 года РСХБ выдал более 10 млрд рублей займов. Всего же с начала запуска программы сумма превысила 170 млрд рублей, отметила Ольга Шведова, директор Департамента розничного бизнеса РСХБ.

Лидерами по использованию программы являются жители Республик Удмуртия и Татарстан (7% выдач), Башкортостан (6%) и Тюменская область (5%). Средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку, составляет 30-45 лет.

Заявку на получение сельской ипотеки в РСХБ под 3% может подать любой житель страны 21-75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита - от 100 тысяч до 3 млн рублей. При этом для Ленинградской области, ДФО и ЯМАО максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%. Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое. Россельхозбанк содействует развитию сельских территорий через цифровую площадку Свое Село, где зарегистрировано более 1600 аккредитованных подрядчиков, предлагается свыше 2700 проектов домов, а также более 9000 услуг по ремонту, строительству и прочего.

Также РСХБ запустил калькулятор строительства жилого дома на платформе Свое Село, благодаря чему пользователи смогут оценить объем работ и составить предварительную смету проекта.

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