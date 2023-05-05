В Кузбассе растет число дневных стационаров соцобслуживания

Новые дневные стационары соцобслуживания открыли в Междуреченске и Мысках.

- Открытие таких отделений дневного пребывания заместят подобные стационарные центры. Абсолютно инновационная социальная технология направлена на оказание персональной помощи. В итоге, инвалиды значительно быстрее вливаются в общество и учатся жить самостоятельно, - пояснила «КП»-Кемерово» зампредседателя регионального Правительства по вопросам социального развития Елена Воронина.

В Междуреченске и Мысках реабилитологи, психологи, инструкторы по лечебной физкультуре, культорганизаторы подберут индивидуальные занятия, в зависимости от потребностей человека.

Также, в дневных стационарах инвалиды смогут заниматься различными видами прикладного творчества, научиться азам швейного дела, освоить компьютер, в социально-бытовой комнате освоить пользование стиральной машиной, чайником, микроволновкой. Центры оснащены комнатами релаксации, массажными кабинетами, и оборудованными тренажерами спортивными зала.

- Кроме того, дети мысковского интерната займутся гончарным искусством, милированием, швейным делом. Соляная пещера для здоровья. Занятия будут проходить и в специальной интерактивной комнате, с обучающей мультимедийной системой для детей с особыми когнитивными и физическими потребностями, - рассказали «КП»-Кемерово», - Правительстве Кузбасса.

.