Кузбасские технологии решат задачи импортозамещения

Собственные технологии Кузбасс помогут сэкономить средства Фото: Михаил ФРОЛОВ

Разработанные кузбасскими специалистами технологии, решат задачи импортозамещения и позволят сэкономить региону собственные средства.

- Кузбасс активно обеспечивает себя внутренней продукцией и ресурсами. Особенно энергетикой. Наши уникальные разработки не только экономичны, но и отличаются улучшенным функционалом, - заметил глава региона Сергей Цивилев.

Разработанные, например, на кемеровском предприятии «МикронИнтер Сибирь», установки для молекулярной очистки и регенерации энергетических масел на тепловых, атомных, газотурбинных и гидроэлектростанциях позволяет достичь четвертого класса промышленной чистоты масла, тогда как конкуренты лишь девятый. Опционально комплексы оснащаются электронными блоками, которые в режиме реального времени передают информацию на персональные информационные средства.

Кузбасская компания «КАТЭН» разрабатывает и выпускает электрооборудование для приема и распределения трехфазного переменного тока напряжением 6 (10) кВ промышленной частоты 50 (60) Гц. Оно используется для подключения и защиты мощной карьерной техники, а также для установки в распределительных устройствах городских электросетей и индустриальных подстанций.

- Наша техника меньше европейской по габаритам, к тому же защита от поражения электрическим током у нее значительно лучше. Внедрение оборудования на энергетических объектах позволяет централизовать оперативный контроль и управление на электрических сетях, - рассказали «КП»- Кемерово» в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.