В Кемерове стартовал первый Кубок Кузбасса по фиджитал-спорту

Фото: пресс-служба АПК

Участие в нем принимают 96 представителей спортивных организаций и учебных заведений региона в возрасте от 16 лет и старше.

- Уверен, что фиджитал-спорт будет активно развиваться в нашем регионе и станет популярным. Сотни тысяч людей любят компьютерные игры, а в этом виде спорта у участников есть возможность не только продемонстрировать свои умения и навыки в киберспортивном пространстве, но и физическую подготовку, потенциал в привычных видах спорта, таких как баскетбол или футбол, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Спортсмены сразятся в дисциплинах «фиджитал-футбол», «фиджитал-баскетбол», «фиджитал-тактический бой» на базе ЛДК, где оборудованы специальные соревновательные площадки. Общий призовой фонд Кубка Кузбасса - 100 тысяч рублей.