Кемеровчанин «расчленил» украденную «семерку» и сдал на металлолом

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

В полиции Кузбасса сообщили, что к кемеровским правоохранителям обратился 28-летний местный житель, который рассказал, что некто похитил со двора его дома его машину ВАЗ-2107, которая стоит примерно 95 тысяч рублей.

Стражи порядка оперативно разыскали и задержали злоумышленника, которым оказался ранее судимый мужчина. Выяснилось, что он, будучи пьяным, ходил по дворам и выискивал отечественные машины без сигнализации. На глаз ему попалась «семерка» потерпевшего: преступник взломал двери инструментом, который взял с собой, завел машину и скрылся.

На авто мужчина доехал до ближайшего поселка, где машину он распилил на части и сдал в разные пункты приема металлов, за что получил 13,5 тысячи рублей, которые в итоге просто потратил на личные нужды.

Угонщик стал фигурантом уголовного дела. Учитывая его предыдущую судимость, суд приговорил его к семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и обязал полностью возместить ущерб потерпевшему.