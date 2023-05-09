Власти кузбасского города сообщили о завершении отопительного сезона 10 мая

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Завтра, 10 мая, в Березовском будет завершен отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте администрации города.

- 10 мая будет прекращена подача тепловой энергии для отопления жилых помещений, - сказано в тексте.

Кроме того, в мэрии уточнили порядок подачи горячего водоснабжения летом. Так, в центральном микрорайоне, поселке Октябрьский, поселке шахты «Южная» и станции «Барзас» горячая вода будет подаваться круглосуточно, с утвержденными плановыми остановками на ремонт, а жителям поселка шахта «Березовская» - в будние дни с 16:00 до 24:00, в выходные - с 08:00 до 24:00.

При этом отключения горячей воды будет производиться по графику. Так, жителям Барзаса повозиться с чайниками придется с 15 мая по 17 мая, Центрального микрорайона и поселка Октябрьский - с 15 мая по 19 мая. В поселке шахты «Южная» горячую воду отключат с 22 мая до 26 мая, в поселке шахте «Березовская» - с 22 мая по 27 мая.