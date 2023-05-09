На торжественном марше в Новокузнецке знаменитым танком Т-34 управлял участник СВО

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

Водителем знаменитого танка Т-34, который принял участие в параде в честь Дня Победы в Новокузнецке, был участник специальной военной операции. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Танк Т-34, отлитый из кузнецкой стали, открывал торжественный марш. Управлял машиной старшина Сергей Угнивенко. Он награжден орденом мужества, медалью «За Отвагу», медалью «Воинской Доблести II степени», медалью «За Возвращение Крыма».

Наводчиком орудия - начальником участка ремонта транспорта был Вадим Борцов, командиром танка - начальник Службы технического технологического развития Александр Репников.

Напомним, что торжественные марши прошли 9 Мая в двух городах Кузбасса – Кемерове и Новокузнецке.