За 22 года Россельхозбанк профинансировал свыше 5,4 тысячи проектов в агропроме

Каждый второй литр молока в стране - это продукция предприятий, созданных на средства Россельхозбанка. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов на Кавказской инвестиционной выставке подвел итоги инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, в которых принял участие РСХБ. За 22 года работы таковых набралось уже более 5,4 тысячи. Совокупный объем инвестиционных проектов РСХБ составляет более 183 млрд рублей.

- Как результат, каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо – это продукция предприятий, созданных на средства Россельхозбанка, - сказал Денис Константинов. ,

Банк продолжает активную поддержку всех направлений сельского хозяйства. Только в 2022 году Россельхозбанк направил на развитие АПК рекордную сумму – более 1,7 трлн рублей, при этом объем льготного финансирования вырос на 22%. С начала 2023 года банк выдал агропромышленному комплексу 118,2 млрд рублей на льготных условиях. Общий объем предоставленных аграриям заемных средств сохранился на уровне 1 квартала 2022 года и составил 382 млрд рублей. Таким образом, если в 1 квартале прошлого года льготным был каждый четвертый рубль, то в этом году – уже почти каждый третий.