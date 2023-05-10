67 тысяч кемеровчан проголосовали за преображение любимых парков и скверов

Кемеровчане активно голосуют за преображение своих территорий

Свыше 67 тысяч кемеровчан проголосовали за парки и скверы, которые преобразятся в 2024 году в столице Кузбасса. Об этом сообщил заместитель главы города, начальник управления ЖКХ администрации города Кемерово Сергей Лысенко.

- Люди активно голосуют за преображение парков и скверов абсолютно во всех районах Кемерово - в Кировском, Рудничном, в Ленинском районе, Центральном, на Ягуновке, на Южном. Проголосовать просто, надо зайти на сайт 42.gorodsreda.ru и выбрать, какие территории будут отремонтированы в Кемерове на следующий год по нацпроекту «Жилье и городская среда». Можно проголосовать за любимую территорию и через волонтеров, - пояснил Сергей Лысенко.

11 территорий-победителей станут известны после 31 мая, когда завершится голосование.