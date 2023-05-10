Кузбасские колледжи и техникумы в этом году примут на бюджет свыше 17 тысяч выпускников

Кузбасские колледжи и техникумы увеличивают количество бюджетных мест

17,5 тысяч выпускников школ готовы принять колледжи и техникумы Кузбасса в этом году на бюджетные места.

-Мы заинтересованы в том, чтобы наши дети оставались учиться и работать в Кузбассе. При этом создаем условия для получения образования полного цикла - от специализированных детских садов, оборудованных по современным стандартам, до программ среднего специального и высшего образования, которые учитывают приоритетные и перспективные направления развития экономики и социальной сферы региона, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Выбрать выпускникам есть из чего, ведь только за последние три года в регионе начали готовить специалистов по востребованным на рынке труда и актуальным для региона направлениям: «Мехатроника и мобильная робототехника», «Реклама», «Техника и искусство фотографии», «Сервис на транспорте». В этом году к ним добавятся «Коксохимическое производство», «Обеспечение деятельности службы занятости», «Спорт».

Кроме того выпускники с удовольствием выбирают такие специальности как: «Право и организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность», «Банковское дело», «Информационные системы», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Архитектура», «Дизайн», а также специальностям по направлению «Педагогика и образование».

- Мы помогаем школьникам выбрать профессию, проводя единые дни профориентации, дни выбора рабочей профессии, областные конкурсы профессионального мастерства, ярмарки вакансий и учебных мест, экскурсии на предприятия региона, а также выездные профориентационные мероприятия. Это различные презентации, экскурсии, родительские собрания, групповые консультации, - сообщили «КП» - Кемерово» в Министерстве образования Кузбасса.