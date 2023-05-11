В Кузбассе приглашают жителей присоединиться к акции «Сад Памяти»

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА.

В преддверии Дня Победы, 5 мая, в регионе уже организовывали раздачу сеянцев для высадки на приусадебных участках и придомовых территориях в память о своих близких - участниках Великой Отечественной войны. Многие кузбассовцы просят повторить такую раздачу, поэтому в эту пятницу ее решено повторить.

Деревья можно получить безвозмездно, но с одним условием - сфотографироваться рядом с высаженным сеянцем и разместить фотографию в соцсетях с хэштегами #СадПамятиДома и #СадПамятиКузбасс.

Новокузнецкий лесхоз 12 мая будет раздавать сеянцы кедра, Кемеровский лесхоз - сеянцы сосны обыкновенной. Это молодые деревья 3-4-х лет, высотой 20-30 см, их лучше всего высаживать на приусадебных, садово-огородных участках, чтобы обеспечить им сохранность и хороший уход.

Посадочный материал будут раздавать по адресам:

г. Кемерово, ул. Мирная,5, ГАУ «Кемеровский лесхоз», с 13 до 15 часов (телефон для справок 8(3842)31-27-56.

г. Новокузнецк, ул. Туркменская, 64, ГАУ «Новокузнецкий лесхоз», с 9 до 12 часов (телефон для справок 8(3843)92-16-24).