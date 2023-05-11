Наш земляк занял руководящий пост в Россельхозбанке

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

На должность заместителя директора Кемеровского регионального филиала Россельхозбанка назначен Владимир Анатольевич Мальцев.

В 2006 году Владимир Мальцев окончил Кузбасский государственный технический университет по направлению «экономика и управление», имеет степень кандидата экономических наук. Прошел обучение в школе управления «Сколково» по программе развития менеджмента.

В банковской сфере работает с 2006 года, свою банковскую карьеру начинал в банке «Уралсиб» в должности экономиста планового отдела. С 2009 года занимал должность начальника управления инвестиционной политики администрации Кемеровской области. С 2012 по 2018 годы руководил отделом по развитию малого бизнеса в банке ВТБ и с 2018 года занимал должность заместитель управляющего по корпоративному бизнесу в банке «Открытие» г. Кемерово.

В РСХБ Владимир Мальцев возглавит направление малого, среднего бизнеса по Кемеровской области-Кузбассу. Опыт работы Владимира на рынке банковских услуг позволит Россельхозбанку укрепить свои позиции и увеличить долю рынка в сегменте малого и среднего бизнеса в Кузбассе.

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