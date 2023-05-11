В Кузбассе мотоциклист погиб в результате столкновения с машиной ДПС

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Новокузнецке 35-летний байкер погиб в результате ДТП с машиной ДПС. Возбуждено уголовное дело.

Авария произошла вчера около 21:00 на улице Транспортной. По предварительным данным, мотоцикл столкнулся с автомобилем ДПС, который совершал разворот. При этом в ГУ МВД по Кемеровской области сообщили, что патрульная машина двигалась с включенными проблесковыми маячками.

Сейчас по факту аварии полицейские проводят всестороннее разбирательство, устанавливают все обстоятельства произошедшего. В полиции сообщили, что, если подтвердится вина сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

По факту смертельного ДТП следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.