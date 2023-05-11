Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыли в Кузбассе

Центр военно-спортивной подготовки открыли в Кемерове

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания открыли в Кемерове. Он стал 12-м России. Здесь бесплатно будут учиться 300 кемеровских школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

Центр открыт на базе кадетской школы-интерната полиции и кадетской школы-интерната МЧС.

- Центр даст ребятам знания по общеразвивающей программе «Военно-спортивная подготовка и спортивное воспитание». Здесь и основы национальной безопасности России, и огневая, тактическая, инженерная подготовка. Подростки овладеют навыками связистов, научатся управлять беспилотниками. Кроме того юноши и девушки овладеют тактической медициной, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.

Кадетские школы оснащены современным учебным оборудованием, а также мультимедийной техникой. Для ребят организуют бесплатное питание и все условия для занятий физкультурой и спортом.