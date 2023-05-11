К 1 июля на автомобильных дорогах Кузбасса не должно остаться ни одного дефекта

Все дефекты на дорогах Кузбасса будут устранены к 1 июля.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился устранить выявленные на автомобильных дорогах дефекты до 1 июля.

В регионе уже разработаны планы-графики приведения автомобильных дорог в надлежащее Особое внимание уделяется объектам, отремонтированным и построенным в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги.

- Дорожники должны не только качественно строить и ремонтировать дороги, но и в случае изъянов, быстро приводить их в порядок, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказали «КП» - Кемерово» в Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, ремонтные работы планируется выполнить как на территории муниципалитетов, так и на трассах межмуниципального значения.

В частности устранить дефекты предстоит на участках автомобильных дорог; Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол, Кемерово - Анжеро-Судженск, Усть-Серта - Листвянка - Усть-Колба, Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга, Ленинск-Кузнецкий - Полысаево, - пояснили в региональном Министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса.