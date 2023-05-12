Кузбасский полицейский задержал автоугонщика

Фото: архив "КП" Фото: Кирилл ЧАЩИН

Кузбасский полицейский, оперуполномоченный уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» Никита Ударцев задержал автогонщика прямо на месте преступления.

Все случилось на глазах Никиты Ударцева на одной из автозаправок, где полицейский заправлял свой служебный автомобиль.

- Наш сотрудник заметил женщину, припарковавшую у колонки на АЗС свой отечественный автомобиль «Лада Веста». Оставив машину открытой, она пошла в кассу оплатить бензин. В это время незнакомый мужчина подошел к ее автомобилю, убрал из бака заправочный пистолет, сел за руль и тронулся. Хозяйка спохватилась и побежала за своим автомобилем. Никита Ударцев, моментально оценив ситуацию, бросился ей на помощь, - рассказали «КП» - Кемерово» в ГУ МВД России по Кемеровской области.

По стечению обстоятельств через несколько метров угонщик, не справившись с управлением, остановился. Полицейский, задержав злоумышленника, тут же сообщил об инциденте в дежурную часть.

Угонщиком оказался ранее судимый 37-летний житель Ленинска-Кузнецкого. Против него возбуждено уголовное дело. Рецидивисту грозит до пяти лет лишения свободы.