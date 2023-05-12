В Кемерове автомобиль врезался в машину скорой помощи

Фото: Инцидент Кемерово

В Кемерове произошло ДТП с участием автомобиля Toyota RAV 4 и машины скорой помощи.

Как рассказали в Госавтоинспекции Кузбасса, авария случилась около 9.00 на пересечении улицы Терешковой и проспекта Химиков. В ДТП никто не пострадал, однако был причинен материальный ущерб автомобилям.

- Согласно п. 2.6.1 Правил, водители самостоятельно зафиксировали обстоятельства произошедшего, прибудут в дежурную группу для дальнейшего выяснения обстоятельств, - отметили в ГИБДД Кузбасса.