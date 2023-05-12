Без медсестер невозможна работа ни одно больницы и поликлиники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил медработников с Международным Днем медицинской сестры.

Сергей Цивилев отметил, что медсестра и медбрат - люди, без которых невозможна работа ни одной больницы, поликлиники, станции скорой помощи, или амбулатории.

- Их важными качествами всегда были не только профессиональные навыки, но и особая эмоциональная связь с пациентами, которым требуются забота и внимание. Особенная благодарность медсестрам и медбратьям, отправляющимся в зону спецоперации помогать коллегам поднимать на ноги раненых бойцов и мирных жителей. От имени всех жителей региона благодарю медсестер и медбратьев за их труд и моральную поддержку в трудные минуты, которые случаются в нашей жизни, - подчеркнул в своем поздравлении Сергей Цивилев.

Напомним, Международный день медицинских сестер отмечается в России стране уже 30 лет, с тех пор как российские медсестры основали свою ассоциацию и присоединились к международной профессиональной организации.