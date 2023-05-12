В Кемерове на ФПК появится новый парк

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В Кемерове рядом со строящимся жилым комплексом «Парковый» на ФПК появится новый парк. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

В центре зеленой зоны будут расположены спортивные объекты: футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. Также на территории парка разместятся кафе, прокат, детские площадки, велопешеходные дорожки. Два мостика через Суховский ручей соединят новый жилой комплекс и ФПК.

Сейчас территорию будущего парка озеленяют – здесь появится более 100 новых деревьев. В этом году застройщик микрорайона сдаст первую очередь парка, в следующем - полностью откроет новое общественное пространство.