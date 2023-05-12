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НовостиПроисшествия12 мая 2023 5:23

В Новокузнецке спасли потерпевшего бедствие на лодке мужчину

Мужчина оказался в воде
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: uznt42.ru

Фото: uznt42.ru

В Новокузнецке мужчина отправился по реке Томь на лодке и потерпел крушение. На помощь ему прибыли спасатели.

Инцидент произошел еще 9 мая, но известно о нем стало только сегодня. Как рассказали в Управлении по защите населения и территории Новокузнецка, от ЕДДС поступило сообщение о мужчине, терпящем бедствие в районе Байдаевского моста на реке Томь. Спасатели отправились на поиски пострадавшего и обнаружили его в воде – он держался за кусты. Перевернувшаяся и застрявшая в кустах лодка также была неподалеку.

Фото: uznt42.ru

Фото: uznt42.ru

Фото: uznt42.ru

Фото: uznt42.ru

Спасатели эвакуировали мужчину на берег и передали его бригаде скорой помощи.