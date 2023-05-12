В Кемерове начали ремонт улицы Ноградской

Фото: администрация г. Кемерово.

Минувшей ночью в Кемерове стартовал ремонт улицы Ноградской – первым делом подрядчики начали фрезерование дорожного полотна и ремонт тротуаров. Об этом рассказал глава города Дмитрий Анисимов.

В порядок будет приведен участок от Кирова до 50 лет Октября. Рабочие обновят дорожную одежду, установят бордюрные камни, восстановят люки до проектной отметки, устроят заездные карманы, нанесут разметку.

- На всем протяжении улицы Ноградской с двух сторон будут обновлены технические и пешеходные тротуары. Для обеспечения доступной среды там, где необходимо, будет выполнено понижение тротуаров с проезжей частью, а также уложена тактильная плитка, - сообщил мэр.

Фото: администрация г. Кемерово.

Работы ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Всего в этом году в нормативное состояние будет приведено 19 участков кемеровских улиц. Сейчас работы ведутся еще на 11 городских объектах: С.Тюленина, У.Громовой, Ю.Двужильного от Баумана до В.Волошиной, Патриотов от Базовой до Радищева, Грузовая, К.Цеткин, Тельбесской, Волгоградской, Камышинской, Правой Гавани, Елыкаевской. Кроме того, идет подготовка к капитальному ремонту улицы 1-я Стахановская.