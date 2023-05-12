Кузбасских Росгвардейцев научили оказывать первую медицинскую помощь

Кузбасские Росгвардейцы прошли курс тактической медицины.

Преподаватели и студенты кемеровского медицинского колледжа обучили сотрудников Росгвардии Кузбасса тактической медицине. Отрабатывали действия при неотложных состояниях и боевых ранениях.

Начали с протокола оказания первой помощи при боевых ранениях К.У.Л.А.К. Б.И.Т.А.

- Это порядок оказания помощи в бою – кровотечение, удушье, легкие, артерии и вены, критическое переохлаждение, боль, инфекция, травмы, аутоиммобилизация, - рассказали «КП» - Кемерово» в кемеровском медколледже.

- Все эти навыки росгвардейцы отработали на практике от остановки кровотечения до эвакуации раненых, - сообщили в Штабе общественной поддержки Кузбасса, где проходило обучение.