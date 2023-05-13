В Новокузнецке открыли мемориальную доску в память о земляке, погибшем в ходе СВО

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Она установлена на здании школы №71 и посвящена выпускнику Артему Огрызкову.

Учителя вспоминают Артема как жизнерадостного, деятельного человека со спокойным характером, у которого было много друзей. Немало времени он посвящал своему физическому развитию, увлекался футболом.

После окончания школы он поступил в профессиональное училище №50 по специальности «Ремонтник горного оборудования». Работал на металлургических предприятиях Новокузнецка.

В сентябре прошлого года был мобилизован в звании рядового, мастера взвода связи парашютно-десантного батальона. При исполнении служебного долга Артем Огрызков погиб. Посмертно его наградили Орденом Мужества.