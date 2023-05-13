Новый мэр кузбасского города начал работу с посадки деревьев

Фото: телеграм-канал Андрея ПАНОВА

Сергей Перепилищенко, вступивший в должность главы Междуреченского городского округа, после торжественной церемонии принял участие в акции «Сад памяти».

130 новых деревьев, три аллеи в честь героев Великой Отечественной войны появились в городском саду около Мемориала Воинской Славы.

- Садили их сообща, вместе с родственниками участников СВО, депутатами, угольщиками, студентами, - рассказал также принявший участие в акции заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.