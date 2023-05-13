Пенсионер из Кузбасса согласился помочь в поимке мошенников и лишился более 2,6 миллиона рублей

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

66-летнему кемеровчанину позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка, и предложил стать участником «спецоперации».

При этом пенсионер признался, что сам хранит на счетах около 960 тысяч рублей. Собеседник убедил его взять кредит на максимально одобренную сумму и вместе со сбережениями перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы мошенники не смогли их похитить. Поверив в искренность звонившего, кемеровчанин оформил онлайн-кредит, обналичил деньги и перечислил по указанным реквизитам. После этого заботливый лжесотрудник банка перестал выходить на связь, не смог пенсионер и вернуть свои деньги.

По данному факту, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная мера наказания по ней составляет 10 лет лишения свободы. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению преступника.