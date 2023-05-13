Жителей Новокузнецка стали чаще кусать клещи

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов в своем телеграм-канале.

По его информации, за четыре праздничных дня в травмпункт первой городской больницы имени Г.П. Курбатова с жалобами обратились 104 человека.

Всех снятых с жителей клещей отправили в диагностическую лабораторию для подтверждения наличия возбудителей вирусных заболеваний. В случае положительного результата принимаются решения о введении пострадавшим укола иммуноглобулина.

- Дачный сезон еще впереди, как и отдых, прогулки на природе. Будьте внимательны! - пожелал глава города землякам.

В этом году антиклещевая обработка общественных мест в регионе началась с задержкой из-за прихотей погоды: необходимо было, чтобы сошел снег, установились плюсовая температура и безветрие. Так, на днях началась обработка территории в жилом районе Лесная поляна столицы Кузбасса.