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НовостиПроисшествия14 мая 2023 5:16

Кемеровский студент был задержан за незаконный заработок

Он может провести в колонии больше лет, чем прожил на данный момент
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном центре Кузбасса правоохранители с поличным задержали 18-летнего студента, который делал закладку наркотиков в лесополосе на Южном. Как выяснилось, молодой человек работал наркокурьером в интернет-магазине.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков о незаконных действиях юноши сообщили неравнодушные жители.

Стражи порядка обследовали местность и обнаружили тайник, в котором драгдилер хранил 10 свертков с приготовленными к сбыту наркотическими средствами общей массой более 40 граммов, то есть крупного размера.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь студент может лишиться свободы на срок до 20 лет, сообщили в ГУ МВД по Кузбассу.