Водитель кемеровского автобуса нарушил ПДД, отвлекшись на дорожную аварию

Пассажирский автобус проехал на красный сигнал светофора.

Накануне кемеровские инспекторы ГИБДД изучали записи с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент ДТП на перекрестке проспектов Ленинградского и Октябрьского, где еще 24 апреля столкнулись две легковушки.

Однако во время просмотра записи автоинспекторы увидели, что ПДД было нарушено еще одним участником дорожного движения - пассажирским автобусом «Волгобас», который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Личность водителя была установлена - это 37-летний кемеровчанин. Свою вину он отрицать не стал и рассказал, что отвлекся на аварию, поэтому поздно заметил смену сигнала, а резко тормозить не стал, чтобы не пострадали пассажиры.

В результате водителю общественного транспорта выписали штраф в размере 1000 рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. Об этом сообщили в ГИБДД Кемерова.