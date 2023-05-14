Пожар разгорелся в жилом доме в Кемерове

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 14 мая, утром в МЧС поступило сообщение о пожаре в двухэтажном доме на улице Спартака. Оперативно на место выехали кемеровские спасатели, которые по прибытии увидели густой дым из окна квартиры на втором этаже, а также плотное задымление в подъезде.

Отмечается, что до прибытия пожарные эвакуировался один человек, еще 15, в том числе четверых детей, вывели из дома огнеборцы. Помощь медиков никому не понадобилась, пострадавших нет.

В результате пожара в квартире на втором этаже обгорели мебель и вещи на площади 2 «квадратов». Предварительной причиной возгорания в МЧС Кузбасса назвали неосторожность при курении.