Новая неделя встретит кузбассовцев потеплением и грозами

В понедельник местами по области будет хмуро. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра спрогнозировали погоду на первый рабочий день новой недели - понедельник, 15 мая. Согласно прогнозу, будет тепло и местами хмуро.

Так, по области ночью ожидается -2...+3 градуса, местами до -7 градусов. Днем же потеплеет: +11...+16 градусов, местами до +21 градуса. При этом будет северо-западный ветер 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Кроме того, прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, однако по югу местами ожидаются грозы и кратковременные дожди, дым, дымка. Горимость 4, местами 3, 1 классов.

В Кемерове будет прохладнее: ночью 0...+2 градуса, днем +14...+16 градусов. Направление ветра аналогичное, скорость - 3-8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду. Переменная облачность, осадков не ожидается.