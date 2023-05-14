Новокузнечанка продала бутылку пива подростку и стала фигуранткой уголовного дела

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новокузнецкую полицию поступило сообщение, в котором было сказано, что в торговом павильоне на улице Буркатского продавщица отпускает алкоголь несовершеннолетним.

Инспекторы ПДН организовали проверку, благодаря которой выяснилось, что 35-летняя работница и правда продает алкоголь подросткам - 16-летний парень без проблем смог купить там бутылку пива, и возраст у него никто не спросил.

Выяснилось, что продавщица и ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение и ее обязали выплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Теперь же женщина стала уже фигуранткой уголовного дела, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Максимальное наказание по статье предполагает один год исправительных работ, сообщили в МВД по Кузбассу.