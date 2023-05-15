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НовостиПроисшествия15 мая 2023 1:33

На юге Кузбасса произошло землетрясение

Интенсивность в эпицентре составила 4,4 балла по шкале MSK64
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: https://asgsr.ru

Фото: https://asgsr.ru

14 мая в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом свидетельствуют данные оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок случился в 15:33 по местному времени в точке с координатами 53.06 северной широты и 87.64 восточной долготы — это территория Таштагольского района. Магнитуда землетрясения составила 3,7, а интенсивность в эпицентре — 4,4 балла по шкале MSK64.

Сейсмособытие носило естественный характер - оно отмечено в сводке как earthquake («землетрясение»).