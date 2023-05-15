Школьницу из Кузбасса, пропавшую 5 мая, нашли

Кузбасские полицейские нашли живой несовершеннолетнюю девушку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Школьницу из Яшкино, пропавшую 5 мая, нашли в Кемерове на остановке общественного транспорта. 17-летняя девушка жива и здорова.

Девушка ушла из дома десять дней назад, не предупредив опекающую ее 36-летнюю женщину. Полицейские организовали поиски подростка сразу же после поданного заявления.

- Участие в поисках девушки принимали несколько подразделений полиции. Приметы подростка были переданы во все отделы внутренних дел Кузбасса, также в соседние сибирские регионы. Девушку нашли в Кемерове, она сидела на остановке общественного транспорта. Ее отвезли домой, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД России по Кузбассу.

В ведомстве добавили, что противоправных действий в отношении несовершеннолетней девушки не совершалось.