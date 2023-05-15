Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 2:57

Кемеровчане голосуют за благоустройство важной пешеходной аллеи в Ленинском районе

Жители города надеются на ее ремонт в следующем году
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кемеровчане голосуют за благоустройства важной аллеи.

Кемеровчане голосуют за благоустройства важной аллеи.

Горожане из Ленинского района в рамках выбора благоустройства 11 городских общественных территорий, которые по нацпроекту «Жилье и городская среда» будут отремонтированы в следующем году, активно голосуют за реконструкцию популярной пешеходной аллеи, расположенной между Комсомольским и Ленинградским проспектами Кемерова.

Как сообщили в кемеровской мэрии, аллея является важнейшей пешеходной артерией Ленинского района.

- Она проходит вдоль двух общеобразовательных городских школ - №93 и № 94. Кроме того, тысячи людей ежедневно ходят по ней на работу и возвращаются домой. Аллея расположена в густонаселенном микрорайоне, - сообщили в администрации Кемерова.

Напомним, голосование по выбору общественных территорий областного центра для благоустройства проходит с 15 апреля по 31 мая на единой федеральной платформе 42.gorodsreda.ru.